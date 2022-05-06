Винодельня, горные реки и пляжи — куда поехать в Узбекистане летом

Visit Uzbekistan Magazine рассказали о семи локациях в Узбекистане, которые стоит посетить во время летнего путешествия по стране.





Заамин









Говорят, что Заамин — это узбекская Швейцария. Захватывающее место для отдыха на природе: красивые ландшафты, чистый воздух.

Основные достопримечательности:

— Зааминский государственный горно-арчовый заповедник

— Айдар-Арнасайская система озер

— Национальная здравница — санаторий «Заамин»

— Древние места паломничества и комплекс «Парпи Ойим».





Чарвакское водохранилище









Чарвакское водохранилище находится в 90 километрах от Ташкента.

Пляжи на берегу водохранилища оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Можно покататься на скутере, катамаране или водном банане, а еще совершить полет на параплане.

Здесь также расположены зоны отдыха, детские лагеря и дачи. Помимо пляжного отдыха, стоит осмотреть памятники Бостанлыкского района: наскальные рисунки и стоянки первобытных людей, ущелья и пещеры заповедной зоны.









Uzumfermer включает в себя экзотический сад, виноградники, семейную винодельню, гостиницу и ресторан. В летние месяцы здесь проводят экскурсии по виноградным полям и дегустации вин.

Хозяйство было создано в 2008 году. Коллекция столовых вин включает более 100 сортов винограда. А собственная коллекция вин — более 20 сортов.







Городок Бурчмулла





Живописные водопады, горная река Коксу, каньон Коласья, разнообразие флоры и фауны и тенистые сады в Ташкентской области.

Городок находится на территории Угам-Чаткальского природного парка. Туристы приезжают сюда для ландшафтного туризма и активных прогулок на свежем воздухе.





Горнолыжный курорт Бельдерсай









Канатно-кресельный подъемник поднимает гостей курорта на высоту до 1800 метров и дает возможность зарядиться энергией природы и получить эстетическое наслаждение.

Комплекс расположен в Бустонлыкском районе, в 80 километрах от Ташкента. Летом здесь организуют различные туристические туры. Например, можно найти древние петроглифы.





Ляби-Хауз в Бухаре









Бухара — один из самых известных городов Узбекистана. Туристы приезжают сюда ради множества интересных достопримечательностей. Одна из них — Ляби-Хауз.

Это чудесный прудик, окруженный многолетними шелковицами и архитектурными ансамблями. Вокруг него расположены исторические памятники, летние кафе, торговые лавки и отели.





Риштан









Город на юге Ферганской долины. Известен как уникальный центр глазурированной керамики. Здесь можно найти посуду и изделия из керамики, которые покрыты уникальным орнаментом. Отличное место, чтобы приобрести памятные подарки из путешествия по стране.