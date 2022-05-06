Винодельня, горные реки и пляжи — куда поехать в Узбекистане летом

Visit Uzbekistan Magazine рассказали о семи локациях в Узбекистане, которые стоит посетить во время летнего путешествия по стране.
Заамин
Говорят, что Заамин — это узбекская Швейцария. Захватывающее место для отдыха на природе: красивые ландшафты, чистый воздух.
Основные достопримечательности:
— Зааминский государственный горно-арчовый заповедник
— Айдар-Арнасайская система озер
— Национальная здравница — санаторий «Заамин»
— Древние места паломничества и комплекс «Парпи Ойим».
Чарвакское водохранилище
Чарвакское водохранилище находится в 90 километрах от Ташкента.
Пляжи на берегу водохранилища оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Можно покататься на скутере, катамаране или водном банане, а еще совершить полет на параплане.
Здесь также расположены зоны отдыха, детские лагеря и дачи. Помимо пляжного отдыха, стоит осмотреть памятники Бостанлыкского района: наскальные рисунки и стоянки первобытных людей, ущелья и пещеры заповедной зоны.
Винодельня Uzumfermer, @uzumfermer.uz
Uzumfermer включает в себя экзотический сад, виноградники, семейную винодельню, гостиницу и ресторан. В летние месяцы здесь проводят экскурсии по виноградным полям и дегустации вин.
Хозяйство было создано в 2008 году. Коллекция столовых вин включает более 100 сортов винограда. А собственная коллекция вин — более 20 сортов.
Городок Бурчмулла
Живописные водопады, горная река Коксу, каньон Коласья, разнообразие флоры и фауны и тенистые сады в Ташкентской области.
Городок находится на территории Угам-Чаткальского природного парка. Туристы приезжают сюда для ландшафтного туризма и активных прогулок на свежем воздухе.
Горнолыжный курорт Бельдерсай
Канатно-кресельный подъемник поднимает гостей курорта на высоту до 1800 метров и дает возможность зарядиться энергией природы и получить эстетическое наслаждение.
Комплекс расположен в Бустонлыкском районе, в 80 километрах от Ташкента. Летом здесь организуют различные туристические туры. Например, можно найти древние петроглифы.
Ляби-Хауз в Бухаре
Бухара — один из самых известных городов Узбекистана. Туристы приезжают сюда ради множества интересных достопримечательностей. Одна из них — Ляби-Хауз.
Это чудесный прудик, окруженный многолетними шелковицами и архитектурными ансамблями. Вокруг него расположены исторические памятники, летние кафе, торговые лавки и отели.
Риштан
Город на юге Ферганской долины. Известен как уникальный центр глазурированной керамики. Здесь можно найти посуду и изделия из керамики, которые покрыты уникальным орнаментом. Отличное место, чтобы приобрести памятные подарки из путешествия по стране.