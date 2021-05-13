Victoria’s Secret станет публичной компанией

Владелец бренда нижнего белья Victoria’s Secret, отказался от его продажи. Вместо этого он превратит его в публичную компанию.

Ретейлер выделит Victoria’s Secret, в отдельную фирму. Это, как считают в холдинге, позволит увеличить финансовую гибкость производства и сфокусироваться на росте. Вторая публичная компания, в составе L Brands, будет называться Bath & Body Works.

Разделение активов произойдет в августе 2021 года. К этому моменту, акции Victoria’s Secret будут пропорционально распределены среди акционеров. В состав новой публичной компании войдут подразделения: Victoria’s Secret Lingerie, Pink и Victoria’s Secret Beauty.

Источник: daily.afisha.ru