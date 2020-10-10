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Ветераны Halyk Bank. О работе, жизни, дружбе и о том, как банк изменился за последние 50 лет
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Сегодня в 14:00

Ветераны Halyk Bank. О работе, жизни, дружбе и о том, как банк изменился за последние 50 лет

10 октября в Казахстане уже много лет празднуют День Halyk Bank. Чтобы вспомнить, каким банк был 50 лет назад и что изменилось за это время, мы поговорили с одними из заслуженных бывших сотрудников Банка.

Роза Кульбекова, 69 лет, город — Нур-Султан, пенсионер

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О работе в Halyk Bank

Еще в детстве я говорила отцу, что поеду в Алматы и буду работать бухгалтером, экономистом. Мои мечты сбылись. Я окончила учетно-кредитный техникум в Алматы и поступила на работу в Ленинское отделение Народного Банка в 1970 году. Параллельно окончила университет Нархоз.

Я проработала в банке больше 40 лет. Начинала с позиции кассира и постепенно поднималась по карьерной лестнице: кассир, контролер, старший контроллер, бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела, управляющий тремя районами города Алматы. Затем перешла в Центральный аппарат, в отдел кадров. По семейным обстоятельствам перевелась в филиал в столице, где также работала в отделе кадров до выхода на пенсию.

За 40 лет произошло много изменений, появились разные новшества. Когда я работала в городском управлении, в банке началась механизация, автоматизация. Мы переходили с формата ручной работы, а я курировала этот процесс.

Истинная ценность Halyk Bank — кадры. У нас везде были хорошие коллективы и руководство.

Вся моя жизнь связана с Halyk Bank. Я люблю банк за то, что он работает с народом и бизнесом. Было приятно быть частью этой команды. Банк дал мне образование, работу, общение с людьми. Я выросла в этом банке и до сих пор поддерживаю связь с сотрудниками. Многих из них я обучала — преподавала бухгалтерский учет. В какой бы город ни поехала, обязательно захожу в отделение и встречаю там знакомых.

Сейчас я пользуюсь услугами Halyk Bank: получаю пенсию, делаю переводы, оплачиваю коммунальные услуги.

Благодарна своему руководству, коллегам, что нас не забывают: во время праздников всегда поздравляют, привозят продуктовые пакеты. У нас есть чат, где мы поддерживаем общение. Это тоже приятно.

Сайлаукен Куспекова, 68 лет, город — Нур-Султан, пенсионер

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О работе в Halyk Bank

Моя трудовая деятельность в Народном Банке началась больше 40 лет назад, когда в 1969 году я устроилась на работу в Государственные трудовые сберегательные кассы СССР.

В Центральной сберегательной кассе Астраханского района Целиноградской области больше 15 лет в должности инспектора-ревизора проработал мой отец Куспеков Муса. Туда же после окончания средней школы пришла и я на должность подменного контролера. Когда я пришла в сберкассу, то почти сразу попала в самую ответственную пору — составление годового отчета. В то время вся работа велась вручную с применением деревянных счетов. Работа кропотливая и заключалась в начислении процентов к остатку вкладов в лицевых счетах вкладчиков, составлении выписок по этим счетам и сверке с учетными данными.

В конце 1973 года меня перевели на должность бухгалтера последующего контроля, а через четыре года стала главным бухгалтером в Центральной сберегательной кассе Краснознаменского района, где я проработала два года. В апреле 1979 года я стала инспектором организационно-финансового отдела. В конце этого же года начальник Областного управления предложил мне должность главного бухгалтера. Я долго не соглашалась, понимала, какая это большая ответственность, да и опыта было мало. Но в апреле 1980 года приказом по Правлению Гострудсберкасс СССР я была назначена главным бухгалтером Целиноградского областного управления. Так я проработала на должности главного бухгалтера 33 года.

За эти годы учет операций с ручного перешел в механизированный, затем в автоматизированный, позже с появлением компьютеров стал электронный с применением различных программных продуктов. Несмотря на все трудности, с которыми приходилось сталкиваться в работе, когда в отчетные периоды и периоды реформирования учета иногда приходилось работать и до утра, работой я дорожила. Она была для меня любимой и интересной.

С Народным Банком я взрослела, набиралась трудового и жизненного опыта. Вместе с ним я переживала разные периоды развития его деятельности и горжусь тем, что я маленькая часть его богатой истории. За эти годы мне посчастливилось работать со многими честными, умными, принципиальными, справедливыми и доброжелательными людьми, которые разделяли радостные моменты моей жизни и поддерживали в трудные минуты. Некоторые из них стали для меня больше, чем коллеги.

Валентина Есикова, 72 года, ветеран Halyk Bank

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О работе в Halyk Bank

В городе Луганск, Украина, я поступила в техникум легкой промышленности на бухгалтерское отделение. Молодой человек, с которым я дружила, поступил в Целиноградский инженерно-строительный институт, и я в августе 1969 года поехала за ним в Казахстан. Я перевелась в Целиноградский финансовый техникум и окончила его.

12 ноября в 1971 году я пришла в Сберегательную кассу 268 в поисках работы, и управляющий Сеитов Исламбек Сеитович назначил меня на должность кассира. До 1975 года я работала на группу по текущим счетам организации по Целинограду, там была и кассиром, и контролером. В 1975 году стала старшим контролером, а через 8 лет меня перевели на должность бухгалтера-ревизора. С 1987 года была начальником отдела бухгалтерии последующего контроля, который через год переименовали в отдел учета и контроля по вкладным операциям. Я оставалась в должности начальника отдела до 2000 года. Потом этот отдел упразднили и оставили двух человек. Было тяжело, жалко и больно, это был нужный отдел. В областном управлении Дусупбеков Нуруш Дусупбекович всегда говорил, что этот отдел — сердце Народного Банка. С 2000 года я была архивариусом по вкладным документам. В 2006 году по возрасту я вышла на заслуженный отдых, но работала еще до 2009 года.

Были сложные периоды, например, с 1990 по 1993 годы. Это были годы безденежья и перечисления заработной платы через банки. Тогда выдавались счетовые книжки, по которым человек шел в магазин и брал продукты, потому что денег не было. Эти чеки возвращались в отдел, и мы все проверяли. Это был кропотливый труд. До 15 ноября 1993 года было тяжело, после введения валюты стало немного легче. Сложно было свести все балансы в новую валюту. Это была объемная работа, но мы справлялись.

Затем в 1996-1997 годы народ требовал компенсации по вкладам. Все вклады по потере компенсации населения учитывались. С 1997 года функцию выдачи пенсии передали банкам, до этого выдавала «Казпочта». Был пройден ответственный и сложный путь.

Мои 38 лет работы быстро пробежали: приходилось много учиться и учить коллектив. Прикипели к работе, были времена, когда мы работали по сменам из-за большого объема работы. Тогда мы пользовались счетами, не было компьютеров и все было вручную.

Я рада, что пришла работать сюда в 23 и ушла в 61 год. В банке я приобрела друзей, мы друг друга уважали, поддерживали, порой ссорились, но никогда не обижались. Мы до сих пор общаемся. Когда я ушла, у меня была тоска целый год, не знала, куда себя деть.

Я начинала работать в филиале по улице Джангильдина и, когда хожу туда за пенсией, то иду с трепетом, это мое родное место. У меня осталось много значков, удостоверение «Ветеран Народного Банка», удостоверение «Отличник Государственного банка» и много разных грамот. Я храню все это.

Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.

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