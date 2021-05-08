Versace. Самые главные события в истории Модного дома

О бренде



Источники:

wikipedia.org

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istoriya-brendov-odezhdy

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fsntrend.com

Versace — итальянская компания, которая появилась в 1978 году, производитель модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. Основатель — модельер Джанни Версаче. После смерти Версаче в 1997 году управление концерном перешло к его младшей сестре, Донателле Версаче.Джанни Версаче родился в 1946-ом году, на юге Италии, в дружной семье. Мать была портнихой, и Джанни с детства начал шить. В 1972-м году он уехал в Милан, где занялся шитьем и в том же году Джанни Версаче разработал свои первые коллекции одежды.В 1978 году в Милане открылся первый бутик Versace. Версаче был одним из немногих независимых дизайнеров, который контролировал все, что касалось бренда, от дизайна до розничной торговли.К концу 1980-х годов Versace стал известен не только в Италии, но и в США. Этому способствовала Анна Винтур, которая в 1988-ом году стала главным редактором Vogue US. С ее приходом на обложках издания стали регулярно появляться модели в нарядах от Gianni Versace.Версаче часто называли дизайнером рок-н-ролла, так как он одевал многих знаменитостей, включая Элтона Джона и Майкла Джексона. В 1992 году Версаче разрабатывал сценические костюмы и обложки альбомов для Элтона Джона. Он был одним из любимых дизайнеров принцессы Уэльской и принцессы Монако, Каролины.В январе 2019 года компания присоединилась к Capri Holdings Limited, образовав новую глобальную группу, вместе с Майклом Корсом и Джимми Чу.Версаче выбрал своим логотипом голову мифической девы Медузы. По словам модельера Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики, как в искусстве, так и в философии. Она — синтез красоты и простоты, которая, в прямом смысле, парализует и даже гипнотизирует.Зеленое платье, с цветочным принтом от Версаче, которое в 2000 году надела Дженнифер Лопес, на 42-ю ежегодную премию Грэмми, в 2008 году было признано пятым самым культовым платьем всех времен.В 2010 году была опубликована книга «Дом Versace: Нерассказанная история о гении, убийстве и выживании». Материалом для нее послужили 220 интервью Донателлы и Санто Версаче, Антонио Д’Амико, Анны Винтур и других людей.В 2011 году Versace совместно с брендом H&M выпустили новую линию одежды. В магазине H&M продавалась как мужская, так и женская одежда, а также предметы домашнего обихода, такие как подушки и одеяла.В конце декабря 2013 года, в мировой прокат вышел фильм Мартина Скорсезе — «Волк с Уолл-стрит». Наоми, главная героиня картины в исполнении Марго Робби, неоднократно надевала платья от Versace.