Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
venu-nazvali-samym-komfortnym-dlya-zhizni-gorodom
Вену назвали самым комфортным для жизни городом
114
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:17

Вену назвали самым комфортным для жизни городом

Столица Австрии Вена стала самым комфортным для жизни городом по итогам исследования The Economist Intelligence Unit.

Главные преимущества города для жителей — это стабильность и развития инфраструктура. Кроме этого, отмечаются медицинское обслуживание, развитая культура и развлекательные мероприятия.

Второе место занял датский Копенгаген, а третье разделили Цюрих, Швейцария, и Калгари, Канада. В топ-5 попали Ванкувер, Канада, и Женева, Швейцария. Больше всего позиций в рейтинге прибавил германский Франкфурт, оказавшийся на шестом месте, — плюс 32 позиции.

Составители рейтинга ориентируются на пять критериев: культура и окружающая среда, образование, здравоохранение, инфраструктура и стабильность. В общей сложности в списке 172 города.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#культура #вена #рейтинг #исследование #лучшийгород
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Forbes составил новый рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40
1056
Мемориальный комплекс «Батыр бабалар» открыли в Алматинской области
2235
Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн
830
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.