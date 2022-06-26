Вену назвали самым комфортным для жизни городом

Столица Австрии Вена стала самым комфортным для жизни городом по итогам исследования The Economist Intelligence Unit.

Главные преимущества города для жителей — это стабильность и развития инфраструктура. Кроме этого, отмечаются медицинское обслуживание, развитая культура и развлекательные мероприятия.

Второе место занял датский Копенгаген, а третье разделили Цюрих, Швейцария, и Калгари, Канада. В топ-5 попали Ванкувер, Канада, и Женева, Швейцария. Больше всего позиций в рейтинге прибавил германский Франкфурт, оказавшийся на шестом месте, — плюс 32 позиции.

Составители рейтинга ориентируются на пять критериев: культура и окружающая среда, образование, здравоохранение, инфраструктура и стабильность. В общей сложности в списке 172 города.

Источник: incrussia.ru