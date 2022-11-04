Венгерская Wizz Air запустит полеты между Абу-Даби и Ташкентом

Авиакомпания Wizz Air готовится наладить пассажирское сообщение по маршруту Абу-Даби — Ташкент.

Новое направление будут обслуживать самолеты венгерского лоукостера Airbus A320 и A321. Первый полет между столицами ОАЭ и Узбекистана запланирован на 25 января 2023 года.

До этого совместное предприятие WizzAir Abu Dhabi, принадлежащее венгерской компании и государственному инвестхолдингу ОАЭ, анонсировало начало полетов в Узбекистан. Компания будет летать из Абу-Даби в Самарканд дважды в неделю с 13 декабря.

Источник: spot.uz