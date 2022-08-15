Венчурная индустрия в Центральной Азии. С какой суммы можно инвестировать в стартапы и когда это окупится

Поговорили с представителями венчурной индустрии стран Центральной Азии и узнали об особенностях инвестиций в стартапы и ошибках начинающих.





Мират Ахметсадыков, 34 года, город — Алматы, управляющий партнер венчурного фонда MOST Ventures, руководитель клуба бизнес-ангелов UMAY Angels Club









О себе

Я предприниматель. Всю жизнь занимался собственными проектами. Сферы были разные: строительство, ритейл, e-commerce и другие.

К венчурным инвестициям пришел органически. На первом этапе это были вложения обратно, в собственные проекты в сфере технологий и электронной коммерции.

Меня привлекли ценности венчурной индустрии. Это всегда риск. Бывает сложно понять, выстрелит проект или нет.

Моя основная работа как управляющего партнера фонда MOST Ventures — поиск перспективных стартапов. Ведение переговоров о возможностях инвестирования. Также мы работаем с другими инвесторами, привлекаем средства в наш фонд. В мои задачи входят проведение встреч, нетворкинг, операционная деятельность.

Об инвестициях в стартапы

Венчурные инвестиции сфокусированы на технологиях, проектах и командах, которые меняют привычную нам жизнь. Часто стартапы предлагают решение проблем, которых еще даже нет в нашей голове. Так было с сервисами такси: когда-то мы ловили попутку на улице и не знали, что можно по-другому.

Это главное отличие от других видов инвестиций, которые сосредоточены на производстве, доходах, фондовом рынке и других подобных вещах.

Как инвестировать в стартапы

Человек, который инвестирует в стартапы — это ангел-инвестор. Первый шаг, чтобы им стать — узнать, как работает венчурная индустрия и какие здесь есть риски.

На первом этапе можно попросить тех, кто уже имеет опыт в индустрии, поделиться опытом. Стоит узнать, как они выбирают проекты для инвестирования.

Советую начинать инвестировать совместно с другими людьми. Сделать это можно в клубах вроде UMAY Angels Club.

Представим ситуацию: стартап ищет финансирование в размере 500 000 $. Мы как фонд, даем 400 000 $. Остальные 100 000 $ предлагаем покрыть десяти инвесторам. Каждый из них вкладывается по 10 000 $. В этом случае риск небольшой, так как есть лидирующий инвестор в лице фонда, который будет заниматься проектом.

Советую начинать инвестировать совместно с другими людьми

В индустрии есть правило: нельзя вкладываться в один стартап и ждать прибыли. В минимальном портфеле должно быть от десяти проектов. Создать его можно за год или два. Минимальная сумма, с которой можно начать инвестирование в ангельских клубах, — 5000$. Но обычно это 10 000-20 000 $. Значит, минимальный капитал — от 100 000 $, которые нужно в течение года или двух направить на венчурные инвестиции. Если суммы меньше, больше риска, что средства не вернутся.

О распространенных ошибках

Главная ошибка — люди начинают инвестировать одни, не имея необходимой экспертизы.

Бывает так, что люди пытаются манипулировать деньгами, забрать 51% от доли проекта. Так делать не нужно. В венчурной индустрии инвесторы понимают, что основатель стартапа заработает больше. Мы никогда не пытаемся взять мажоритарную долю. Не более 10-15%.

Куда инвестировать в 2022

Тренды в венчурной индустрии есть в каждой сфере: искусственный интеллект, образование, здравоохранение и так далее.

Инвестировать можно в любую из них. Главное понимать, что проект представляет ценность для людей.

Каким должен быть венчурный инвестор

Венчурный инвестор должен быть общительным. Это важный навык, так как приходится вести диалог с рынком, экосистемой, другими инвесторами. Основная масса проектов, в которые мы инвестируем, приходит через нетворк. Его нужно создавать, поддерживать и развивать.

Перед тем как прийти в венчурную индустрию, люди проходят органический путь. Многие начинают с фондового рынка, затем выходят на IPO. Здесь они понимают, что компании с миллиардной капитализацией когда-то были стартапами.

На то, чтобы стать активным венчурным инвестором, может уйти три-пять лет. Для этого нужно собрать команду, которая будет выбирать проекты, делать юридическую и технологическую экспертизу.

Советы начинающим

В венчурных инвестициях есть рынок, который работает по финансовым правилам. Узнать о них можно из книг. Есть хорошее произведение Игоря Рябенького «Легкий венчур». Посещение курсов — отличный способ развить нужные навыки. Мы проводим «Венчурную школу», где учим правильно инвестировать в стартапы.

Реальный опыт можно получить только с практикой. Поэтому нужно определиться с суммой, которую вы собираетесь инвестировать, областями, в которые собираетесь вкладываться, географией расположения проектов. И начинать.

Индира Узбекова, город — Бишкек, Country Director at Accelerate Prosperity Kyrgyzstan, linkedin





О себе

Меня всегда увлекала сфера финансов. В университете училась по направлению «Финансовый менеджмент». Из всех подразделов финансовой индустрии инвестиции показались мне самым интересным.

Я долгое время занималась корпоративными инвестициями. Работала на позиции Chief Financial Officer. К приходу в Accelerate Prosperity Kyrgyzstan у меня уже был опыт работы с фандрейзингом.

Сегодня моя должность — Country Director. Мы занимаемся инвестициями в стартапы и развивающиеся компании. Accelerate Prosperity — это социальный инвестор. Мне нравится, что мы помогаем проектам на ранней стадии вставать на ноги и масштабироваться.

Об инвестициях в стартапы

Инвестиции в стартапы — сложная сфера в Кыргызстане. Чтобы получить финансирование, проектам нужно показать не только инновационную идею, но и трекшн — историю продаж, которая дает представление о доходности.

Прежде чем стартап получит деньги, ему нужно опробовать идею, создать Minimum Viable Product, протестировать рынок, показать результат и работающую финансовую модель.

Как инвестировать в стартапы

Мы делим стартапы на два вида.

Проекты на базе идеи отправляем на инкубацию, во время которой они получают шанс провести тесты на рынке.

Стартапы с готовым продуктом, которые хотят масштабироваться, берем на нашу программу акселерации. Если они показывают хорошие результаты, вкладываемся в них.

В стартапы люди могут войти с суммой от 10 000 $ в один проект.

О распространенных ошибках

Одна из главных ошибок начинающих — неумение строить финансовую модель. Без этого велик шанс потерять вложенные средства.

Одна из главных ошибок начинающих — неумение строить финансовую модель

Часто инвесторы чрезмерно верят учредителям стартапов. Не вникают в суть продукта, не проводят анализ рынка.

Куда инвестировать в 2022

В Центральной Азии — большое будущее у Fintech-проектов. У нас нет консолидированной системы, в которой легко переводить деньги. Кроме того, в этой сфере много стартапов вокруг технологии блокчейн и криптовалюты.

Пандемия показала, что Edtech-проекты жизнеспособны. Перспективы есть и у Medtech-стартапов, которые оказывают медицинские услуги населению. Таких мало, но если появится хороший продукт, на него будет большой спрос.

Советы начинающим

Учиться инвестированию в стартапы можно при венчурных фондах. Accelerate Prosperity регулярно запускает «Школу венчурных инвесторов», где обучают видам сделок, их структурированию, вхождению в долю компании и многим другим вещам.

Много ресурсов можно найти в интернете. Советую просмотреть большие акселераторы вроде Y Combinator. У них много обучающих материалов.

Начинающим инвесторам советую найти фаундеров с хорошим продуктом, попробовать зайти в качестве ангельского инвестора, с суммой в 10 000 $.

Бахром Абдукадыров, 32 года, город — Ташкент, финансовый экономист, @uzbektown

О себе

Я учился на программах PhD в Peking University и MPA в Tsinghua University. Финансовый экономист, энтузиаст инвестиций и развития. В венчурной индустрии с 2021 года.

На данный момент венчурный рынок Узбекистана на этапе pre-seed. На такой стадии инвестировать готовы местные бизнес-ангелы, акселераторы и фонды. Большинство зарубежных инвесторов пока не готовы вкладываться в регион.

Я стал бизнес-ангелом, чтобы поддержать отечественные бизнес-идеи в IT-сфере и приумножить первоначальный капитал, чтобы реинвестировать его в будущие проекты.

Об инвестициях в стартапы

Часто у учредителей новых проектов недостаточно капитала для запуска проекта. Банковская система Узбекистана в рамках работы со стартапами оставляет желать лучшего. В такой ситуации венчурные инвестиции — единственный шанс для стартапера.

В отличие от классических инвестиций, венчурное финансирование предполагает вероятную потерю вложений. Инвестор должен быть готов к полной непредсказуемости и резкому повороту обстоятельств на 180 градусов.

Как инвестировать в стартапы

Инвестировать стоит с опытными людьми. Необходимо разработать инвестиционную стратегию. Для начала будет достаточно 10 000-20 000 $.

Начинающим инвесторам нужны быстрые победы — успешные стартапы, результаты которых будут стимулировать дальнейшие инвестиции.

О распространенных ошибках

Основные ошибки начинающих венчурных инвесторов: отсутствие инвестиционной стратегии, работа в незнакомой отрасли, чрезмерный оптимизм, инвестирование только на продажу, попытка перехватить инициативу у основателей, желание занять большую долю в бизнесе и слишком активное участие в операционной деятельности.

Современный инвестор должен мыслить глобально, постоянно находиться в поиске знаний и не спешить с вложениями

Всех ошибок не избежать. Но нужно постоянно развивать свои навыки и знания, практиковать их на деле.

Куда инвестировать в 2022

Сегодня оптимальнее всего вкладываться в технологические стартапы, которые могут показывать быстрый рост — 300-500% в год. Они легко масштабируются на соседние рынки и дают возможность «быстрого выхода» для инвестора.

Каким должен быть венчурный инвестор

Современный инвестор должен мыслить глобально, постоянно находиться в поиске знаний и не спешить с вложениями. Ему необходимо обладать навыками ведения переговоров и спокойно относиться к рискам.

Не стоит вкладывать много средств в один стартап. Советую follow on раунды.

Еще одно важное качество — умение тщательно оценивать проекты, рынок и команду.

Советы начинающим

Станьте членом инвестиционных сообществ. В них можно найти опытного lead investor, с которым можно вкладывать совместно.

Инвестирование требует постоянного развития. Для этого рекомендую прочесть книги из этого списка.

Советую пройти обучение по существующей на рынке образовательной программе, разработать собственную инвестиционную стратегию, подумать о диверсификации портфеля по проектам и отраслям.

Начинайте с той суммы, которую вы можете потерять. И не жалейте об упущенной прибыли.