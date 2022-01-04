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Ведущие казахстанские теннисисты с побед начали новый сезон
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Сегодня в 11:09

Ведущие казахстанские теннисисты с побед начали новый сезон

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина успешно стартовала в новом 2022 году на турнире под эгидой WTA.

На старте турнира в Аделаиде Рыбакина за два часа с трудом переиграла хозяйку кортов Сторм Сандерс — 6:4, 1:6, 6:1. Имя следующей соперницы по второму кругу соревнований пока неизвестно.

Там же, на Челленджере в Траралгоне казахстанец Тимофей Скатов прошел первый круг. На состязаниях с призовым фондом более 58 000 долларов США четвертая ракетка республики переиграл англичанина Райана Пенистона — 6:4, 6:4.

Также во втором круге этих соревнований казахстанцы смогут увидеть Михаила Кукушкина, куда он прошел автоматически за счет своего высокого рейтинга.

Еще один казахстанский теннисист, Денис Евсеев, успешно стартовал на Челленджере в Италии. В дебюте квалификационного раунда он одолел Моеза Эчаргуя из Туниса — 7:5, 6:1.

Источник: sports.kz

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