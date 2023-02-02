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Ведьмаки, рыцари и драконы: 8 вселенных сюжетных видеоигр, которые любят все
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Сегодня в 15:45

Ведьмаки, рыцари и драконы: 8 вселенных сюжетных видеоигр, которые любят все

Собрали культовые вымышленные вселенные, которые любят большинство геймеров по всему миру.


The Witcher



Игра с одной из самых увлекательных фэнтези-вселенных. В ней по-настоящему богатый и разнообразный игровой мир. Он проработан до мелочей и понятен даже тем, кто не считает себя фанатом книжной саги писателя Анджея Сапковского.


Alan Wake



Экшн-игра, главным героем которой выступает писатель Алан Уэйк. Он пытается найти пропавшую жену и сталкивается со сверхъестественной «Темной Сущностью». Лор игровой вселенной таит в себе множество загадок и нераскрытых тайн, докопаться до сути которых сможет только внимательный игрок.


Sid Meier’s Alpha Centauri



Компьютерная игра с отлично проработанным сюжетом. Он построен на вымышленной попытке людей колонизировать планету в системе Альфа Центавра. Разработчики взяли за основу два жанра: научную фантастику и пошаговую стратегию. А по проработанности игру сравнивают с фильмом «Аватар».


Dark Souls



Легендарная вселенная с интересным лором, до которого игрокам приходится доходить путем поиска подсказок, пасхалок и бесед с многочисленными персонажами. Темная и мрачная атмосфера располагает к долгим путешествиям по миру игры.


Mass Effect



Фантастическая игра с прорисованным до мелочей миром. Она удивляла и продолжает удивлять игроков уникальностью сюжета и персонажей. А еще в игре есть встроенная энциклопедия, в которую можно зайти в любой момент, чтобы узнать свежие детали об интересующем предмете или персонаже.


The Elder Scrolls



Игровая серия с таким обширным лором, что на ее изучение у игроков уходят годы. В TES много материалов для изучения. Все благодаря детально проработанной вселенной. Игрок может посещать разные области и города вымышленного фэнтезийного мира и самостоятельно искать интересные места и задания.


S.T.A.L.K.E.R.



Игра получила популярность за свой игровой мир — мистическую Зону, что раскинулась вокруг Чернобыльской АЭС. А шутки, байки и рассказы сталкеров у костра давно распространились на мемы в сети.


BioShock




Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами RPG и научной фантастики. Главный герой попадает в подводный город Восторг, скрытый на дне Атлантического океана. Продуманный до мелочей сюжет, пасхалки, спрятанные в разных уголках игровой вселенной и богатый инвентарь персонажей делает эту игру популярной среди геймеров.

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