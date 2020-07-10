Вебинар «Использование цифровых технологий в хозяйстве Кыргызстана»

Компания «АгроИнформАзия» совместно с партнерами из Таджикистана специализируется на создании IT-инструментов для В2В-взаимодействия для минимизации рисков в сельском хозяйстве, а также для эффективного сельскохозяйственного планирования и производства.

На вебинаре со спикером будет разбор:

— многофункциональной платформы AgroSpace

— электронных сельскохозяйственных карт и калькуляторов

— мобильных приложений для производства и продажи сельхозпродукции

— электронной библиотеки с материалами по сельскому хозяйству.

Дата вебинара — 13 июля, 17:00.

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