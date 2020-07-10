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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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Вебинар «Использование цифровых технологий в хозяйстве Кыргызстана»
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Сегодня в 10:58

Вебинар «Использование цифровых технологий в хозяйстве Кыргызстана»

Компания «АгроИнформАзия» совместно с партнерами из Таджикистана специализируется на создании IT-инструментов для В2В-взаимодействия для минимизации рисков в сельском хозяйстве, а также для эффективного сельскохозяйственного планирования и производства.

На вебинаре со спикером будет разбор:

— многофункциональной платформы AgroSpace

— электронных сельскохозяйственных карт и калькуляторов

— мобильных приложений для производства и продажи сельхозпродукции

— электронной библиотеки с материалами по сельскому хозяйству.

Дата вебинара — 13 июля, 17:00.

Зарегистрироваться можно здесь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #кыргызстан #технологии #стартапы #it
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