Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусства в метавселенной

В метавселенной появится виртуальная галерея произведений искусства под началом Ватикана.

Коллекция в формате NFT разрабатывается совместно со швейцарским стартапом. Некоторые экспонаты можно будет купить, а возможность «пройтись» по галерее появится уже в этом году.

Посетителем галереи может стать как обладатель VR-гарнитуры, так и рядовой пользователь ПК — доступ к виртуальной галерее будет возможен с компьютера.

Проект разрабатывается совместно со швейцарским стартапом Sensorium, который располагает собственной метавселенной.

Пока она находится в стадии тестирования, но разработчики планируют полноценный запуск уже в 2022 году — тогда же и должна открыться VR-галерея Ватикана.

Источник: rb.ru