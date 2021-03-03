Valentino. Что мы знаем о бренде и его основателе Валентино Гаравани

Valentino — всемирно известная итальянская марка одежды. Делимся с вами историей главного дизайнера и основателя компании Валентино Гаравани и бренда, чье имя прочно вошло в мировую историю моды.







О бренде





Valentino — всемирно известный итальянский Модный дом, который специализируется на производстве мужской и женской одежды, нижнего белья, аксессуаров и парфюмерии. Valentino относится к люксовому бренду одежды и входит в состав модной ассоциации. Два раза в год под лейблом Valentino выходят коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture. Модный дом основан в 1960 году Валентино Гаравани.









Валентино Гаравани родился в Италии в 1932 году. С детства, как только Валентино научился держать в руках карандаш, он начал рисовать. Осознав свое увлечение рисованием, он захотел стать модельером одежды и поступил в Академию искусства в Милане. В 17 лет он отправился в Париж.

В 1959 году Валентино открыл ателье на Via Condotti, 11 в Риме. Спустя несколько месяцев итальянский дизайнер провел в этом салоне показ. А уже в 1960 году Валентино Гаравани зарегистрировал бренд Valentino.

Одной из первых знаменитых клиенток Модного дома стала Элизабет Тейлор.

В 1966 году Валентино был признан ведущим итальянским модельером.

В 1970-х Валентино открыл новые роскошные бутики в Париже и по всей Европе, а потом филиалы его модного дома открылись и в столице Японии.

В 1978 году Модный дом выпустил первый аромат Valentino. Женский парфюм был представлен Михаилом Барышниковым после премьеры «Пиковой дамы» в Театре Елисейских полей.









Сейчас преемник Валентино — Пьерпаоло Пиччоли сотрудничает с Билли Айлиш — 18-летней певицей, завоевавшей поп-сцену своим голосом и стилем нового поколения, свободным от гендерных рамок и предубеждений. Valentino покорили ее сердце неоном в коллекции весна/лето-2020.





В чем уникальность





В 1962 году во Флоренции в Palazzo Pitti состоялся показ Valentino под названием Gotha. В коллекции присутствовали наряды красного цвета, ставшие впоследствии визитной карточкой бренда. А в 1968 году была создана знаменитая коллекция Valentino под названием Collezione Bianca. В ней присутствовали наряды белого, кремового, мелового, песочного, экрю и бежевого оттенков. Коллекцию Валентино назвали «бесцветной». Модельер украсил изделия вышивкой в виде буквы V — логотипа Модного дома. В этом же году Жаклин Кеннеди заказала платье цвета топленое молоко из коллекции Collezione Bianca для бракосочетания. Верхняя часть наряда имела отделку из кружева, юбка была выполнена из плиссированной ткани. Свадебные фотографии Жаклин украсили обложки многочисленных журналов, имя Валентино Гаравани стало известно всему миру.









Валентино постоянно генерировал новые идеи, и его творческая энергия распространялась не только на дизайн одежды. Он выражал свое видение красоты и в других сферах. Под брендом V выпускались не только модные аксессуары, но и роскошный домашний текстиль. Он приложил руку и к созданию интерьеров, разработав уникальный дизайн плитки и обоев. И это еще не все. Валентино даже занимался мебелью.

В 2000 году в честь 40-летия Модного дома Валентино устроил показ на Piazza di Spagna в Риме. Дизайнер представил 40 платьев красного цвета. В этом же году Валентино Гаравани получил премию Джеффри Бина «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки.

В 2005-м Модный дом был оценен на итальянской бирже в 1 миллиард долларов.

В 2009-м Валентино Гаравани удостоился именной звезды на Аллее стиля на Родео-Драйв в Беверли Хиллз. Это событие совпало с выходом документального фильма «Валентино: Последний император», рассказывающего о жизни и творчестве великого модельера.





Источник: tom6.ru, www.buro247.ua