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V юбилейная конференция и премия по управлению персоналом WOW!HR Kazakhstan пройдет 7 ноября
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Сегодня в 10:23

V юбилейная конференция и премия по управлению персоналом WOW!HR Kazakhstan пройдет 7 ноября

Международная кейс-конференция по управлению персоналом #WOWHR_KZ 2022 состоится юбилейный V раз 7 ноября 2022 года в Алматы.

#WOWHR_KZ — бизнес-событие Казахстана, в котором принимали участие крупнейшие компании страны: Kolesa Group, АО «Отбасы Банк», ANCOR, группа компаний Air Astana, Aitu, AstraZeneca Республики Казахстан и другие.

На мероприятии участники смогут познакомиться с лучшими проектами в сфере управления персоналом компаний из Казахстана и России, обменяться опытом с коллегами и узнать о передовых инструментах в рамках шести тематических треков:

— масштабные HR-проекты: проекты, отражающие решение бизнес-задач с помощью двух и более инструментов.

— работа со школьниками, студентами и молодыми специалистами: проекты по работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами: стажерские программы, кейс-чемпионаты, программы обучения и развития

— обучение и мотивация: проекты по мотивации и обучению сотрудников компании.

— Wellbeing — ключевые темы: жизнь и здоровье сотрудников. Wellbeing проекты, а также проекты по улучшению условий труда и рабочего пространства, отражающие деятельность компании, направленную на благополучие сотрудников.

— digital-проекты и IT-инструменты, способствующие развитию бизнеса.

— HR Hero Central Asia. В номинации принимают участие масштабные проекты в сфере управления персоналом от участников из стран Центральной Азии.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.