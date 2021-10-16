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В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране
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Сегодня в 10:58

В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране

Капсульный вендинговый аппарат — гачапон, установили в универмаге Shinsaibashi Parco в токийском районе Сибуя. Всего он предлагает 11 маршрутов из аэропорта Нарита — в Саппоро, Сендай, Нагоя, Фукуока или Наха.

Авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то веселое на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией, и в то же время дать авиакомпании возможность общаться с клиентами.

Клиент платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен и получает мили в размере шести тысяч иен. В них находится лист бумаги с указанием места путешествия и промо-код, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения.

Первый автомат Peach Aviation установила в августе в городе Осака. Он стал популярен в соцсетях, после чего компания решила поставить такой же в торговом центре в Токио. За последние пару месяцев авиакомпания продала больше трех тысяч капсул.

В авиакомпании уже рассматривают возможность установки таких же аппаратов в других регионах Японии.

Источник: vc.ru

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#технологии #япония #токио #авиабилеты #торговыйавтомат
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