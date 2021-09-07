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В Японии ИИ научили переводить язык жестов в текст
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Сегодня в 10:59

В Японии ИИ научили переводить язык жестов в текст

Японская компания SoftBank разрабатывает приложение на основе искусственного интеллекта, которое способно в режиме реального времени переводить язык жестов. Ему уже доступно до 5 тыс. жестов.

Выход приложения запланирован на 2024 год. Оно будет доступно как на смартфонах, так и на ноутбуках.

SoftBank начал первые исследования в 2017 году. Он делал это совместно с Токийским университетом электросвязи и японским стартапом ABEJA, специализирующимся в области искусственного интеллекта.

Алгоритмы ABEJA просмотрели более 50 тыс. видео, в которых используют язык жестов, чтобы обнаружить характерные движения для каждого слова.

В данный момент ученые оттачивают приложение, чтобы оно смогло более точно определять каждый жест. Сейчас его точность составляет до 90%, но когда система сталкивается с необычной жестикуляцией, точность может упасть до 50%. Алгоритм должен будет научиться более 100 вариациям каждого жеста на одно слово.

Сейчас компания предоставляет систему на пробной основе для медицинских организаций Токио и Фукусимы. SoftBank планирует разработать такие же системы для других языков.

Источник: incrussia.ru

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#приложение #япония #искуственныйинтеллект #языкжестов
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