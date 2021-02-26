В «Яндекс.Музыке» появились видеошоты — короткие зацикленные видео к трекам

В приложении «Яндекс.Музыка» появились короткие зацикленные видео к музыкальным трекам — видеошоты. Их можно найти в чарте популярных песен сервиса.

В видеошотах музыканты передают послания слушателям — Клава Кока, к примеру, репетирует танец перед выходом на сцену, Николай Басков с Даней Милохиным рассекают на «Роллс-Ройсе», а Земфира показывает финальные кадры нового клипа.

Треки с видеошотами помечены специальным значком, и на момент написания заметки почти все они находились на главном экране приложения. В «Яндекс.Музыке» отмечают, что такого формата нет ни в одном другом аудиостриминговом сервисе в России.

Видеошоты уже появились у популярных треков Дуа Липы, Дэвида Гетты, Zivert, Little Big, Славы Марлоу, Моргенштерна и других. Некоторые артисты добавили к своим песням кадры, снятые специально для «Яндекс.Музыки».

Источник: daily.afisha.ru