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В «Яндекс.Музыке» появились видеошоты — короткие зацикленные видео к трекам
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Сегодня в 10:03

В «Яндекс.Музыке» появились видеошоты — короткие зацикленные видео к трекам

В приложении «Яндекс.Музыка» появились короткие зацикленные видео к музыкальным трекам — видеошоты. Их можно найти в чарте популярных песен сервиса.

В видеошотах музыканты передают послания слушателям — Клава Кока, к примеру, репетирует танец перед выходом на сцену, Николай Басков с Даней Милохиным рассекают на «Роллс-Ройсе», а Земфира показывает финальные кадры нового клипа.

Треки с видеошотами помечены специальным значком, и на момент написания заметки почти все они находились на главном экране приложения. В «Яндекс.Музыке» отмечают, что такого формата нет ни в одном другом аудиостриминговом сервисе в России.

Видеошоты уже появились у популярных треков Дуа Липы, Дэвида Гетты, Zivert, Little Big, Славы Марлоу, Моргенштерна и других. Некоторые артисты добавили к своим песням кадры, снятые специально для «Яндекс.Музыки».

Источник: daily.afisha.ru

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#яндекс #видео #обновление #яндексмузыка
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