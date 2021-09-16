В WhatsApp появится долгожданная функция

WhatsApp начнет преобразовывать голосовые сообщения в текст.

Для активации транскрипции пользователь должен будет предоставить специальное разрешение приложению. Текст будет храниться в зашифрованной базе данных WhatsApp, он будет расшифровываться в онлайн-режиме. Если голосовое сообщение длинное, пользователь, предположительно, сам сможет выбрать отрезок, который необходимо перевести в текст.

Функцию планируют включить в плановое обновление мессенджера для iOS-устройств в ближайшее время. Когда функция будет доступна для гаджетов на базе Android пока неизвестно.

Источник: tengrinews.kz