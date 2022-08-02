Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-uzbekistane-vozobnovili-dostup-k-twitter-vkontakte-i-wechat
В Узбекистане возобновили доступ к Twitter, «ВКонтакте» и WeChat
150
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:23

В Узбекистане возобновили доступ к Twitter, «ВКонтакте» и WeChat

Twitter, «ВКонтакте» и WeChat снова работают в Узбекистане в полной мере.

Доступ к сервисам восстановлен после почти 13 месяцев ограничений.

Источник: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #вконтакте #социальныесети #twitter #доступ
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Белорусские айтишники могут иммигрировать в Украину по квоте
725
Казахстанка Юлия Галышева выиграла «бронзу» Олимпиады в Пхёнчхане
1736
Beat Film Festival-2020 пройдет в онлайн-формате
1197
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.