В Узбекистане создан цифровой Университет IT-Park University

Университет станет негосударственной организацией высшего образования в форме общества с ограниченной ответственностью.

В IT-Park University ведется подготовка кадров с высшим образованием в области информационно-коммуникационных технологий, разработки программного обеспечения, управления информационными системами и компьютерными сетями.

Образовательная деятельность начинается с 2022-2023 учебного года, обучение студентов осуществляется на платно-контрактной основе.

Образовательный процесс будет организован на основе кредитно-модульной системы. Обучение в вузе осуществляется в форме дистанционного обучения, а также может осуществляться в других формах обучения в соответствии с законодательством.

Выпускникам выдается диплом, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

Источник: uzdaily.uz