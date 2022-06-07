В Узбекистане создан цифровой Университет IT-Park University

Университет станет негосударственной организацией высшего образования в форме общества с ограниченной ответственностью.
В IT-Park University ведется подготовка кадров с высшим образованием в области информационно-коммуникационных технологий, разработки программного обеспечения, управления информационными системами и компьютерными сетями.
Образовательная деятельность начинается с 2022-2023 учебного года, обучение студентов осуществляется на платно-контрактной основе.
Образовательный процесс будет организован на основе кредитно-модульной системы. Обучение в вузе осуществляется в форме дистанционного обучения, а также может осуществляться в других формах обучения в соответствии с законодательством.
Выпускникам выдается диплом, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.
Источник: uzdaily.uz