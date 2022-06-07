Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-uzbekistane-sozdan-cifrovoy-universitet-it-park-university
В Узбекистане создан цифровой Университет IT-Park University
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 15:02

В Узбекистане создан цифровой Университет IT-Park University

Университет станет негосударственной организацией высшего образования в форме общества с ограниченной ответственностью.

В IT-Park University ведется подготовка кадров с высшим образованием в области информационно-коммуникационных технологий, разработки программного обеспечения, управления информационными системами и компьютерными сетями.

Образовательная деятельность начинается с 2022-2023 учебного года, обучение студентов осуществляется на платно-контрактной основе.

Образовательный процесс будет организован на основе кредитно-модульной системы. Обучение в вузе осуществляется в форме дистанционного обучения, а также может осуществляться в других формах обучения в соответствии с законодательством.

Выпускникам выдается диплом, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

Источник: uzdaily.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образование #технологии #узбекистан #itparkuzbekistan
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Time впервые выбрал «Ребенка года»
604
Ежегодная встреча дизайнеров в Алматы
2106
«Ирина Кайратовна» выпустила клип по мотивам популярной игры FREE FIRE
417
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.