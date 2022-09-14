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В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей
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Сегодня в 10:15

В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей

Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Минэнерго создал устройство для быстрой зарядки электромобилей в рамках проекта по созданию и развитию устройств с использованием солнечной энергии.

Новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой, накапливающей энергию.

Каждая из таких систем рассчитана на произведение 32 тыс. кВт/ч электроэнергии в год. С ее помощью можно зарядить 950 электромобилей, сэкономить 11 200 кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу 19.8 тонны вредных газов

Источник: uz.sputniknews.ru

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#технологии #узбекистан #электромобиль #электроэнергия #зарядка
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