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В Узбекистане создается новая частная авиакомпания — Air Samarkand
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Сегодня в 11:19

В Узбекистане создается новая частная авиакомпания — Air Samarkand

В Самарканде начинает свою деятельность новая авиакомпания Air Samarkand.

Новая авиакомпания будет базироваться в международном аэропорту Самарканда. На первом этапе она будет совершать полеты на двух среднемагистральных самолетах Airbus А320. Авиаперевозчик планирует летать в крупные хабы, предлагая, таким образом, транзитные перевозки.

Всего компания планирует наладить рейсы по 14 регулярным маршрутам: Стамбул, Анталия, Дубай, Абу-Даби, Доха, Дели, Джидда, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Самара, а также Тель-Авив.

Первые два самолета будут конфигурации full economy — в салоне 180 кресел эконом-класса Y. В течении года компания получит несколько новых воздушных судов типа Airbus А320, включающие места бизнес-класса, и Airbus А330, которые дополнительно увеличат маршрутную сеть и улучшат качество сервиса.

Компания оценивает потенциальный пассажиропоток Самарканда и близлежащих областях, включая Навои, Бухару, в примерно 4,5 миллиона человек.

Источник: spot.uz

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