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В Узбекистане создадут туристско-рекреационную зону «Зомин»
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Сегодня в 10:59

В Узбекистане создадут туристско-рекреационную зону «Зомин»

Подписан указ о создании туристско-рекреационной зоны «Зомин» и международного всесезонного курорта.

Согласно документу, на территории зоны построят гостиницы, культурно-оздоровительные, торгово-развлекательные и другие объекты. Здесь также появятся всесезонный курорт «Плато Суффа.2400» и комплекс «Уриклисой».

До конца года разработают проект генерального плана и детальной проектировки, которые будут учитывать наличие специальных пешеходных зон и велосипедных дорожек, территории зарядных станций для электромобилей и гибридных автомобилей.

Земельные участки в зоне, где имеется туристский потенциал, будут переданы инвесторам через онлайн-аукцион. Предприниматели получат льготы — освобождение до 2024 года от уплаты таможенных платежей за импортируемые материалы для создания источников возобновляемой энергии на территории зоны.

Источник: spot.uz

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#путешествия #туризм #узбекистан
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