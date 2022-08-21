Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-uzbekistane-sozdadut-nii-okruzhayuschey-sredy
В Узбекистане создадут НИИ окружающей среды
161
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:09

В Узбекистане создадут НИИ окружающей среды

В Узбекистане создадут Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий.

Главные задачи, которые поставили перед НИИ:

— изучение современного состояния окружающей среды, изучение влияния загрязняющих веществ на биоразнообразие, в том числе на редкие, исчезающие виды растений и животных

— исследования в области охране земельных ресурсов, борьбе с деградацией земель

— предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод, разработка эффективных методов и технологий очистки и переработки сточных вод

— анализ атмосферного воздуха, влияния содержащихся в нем загрязняющих веществ на окружающую среду и природу, разработка новых эффективных методов и технологий, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы.

При этом ученые из НИИ должны будут разработать эффективные методы и технологии по переработке и утилизации бытовых отходов, а также сформулировать научно обоснованные предложения по снижению негативного воздействия глобального изменения климата на экологию и окружающую среду.

Кроме того, учреждение займется внедрением «зеленых» и ресурсосберегающих технологий.

Источник: uz.sputniknews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #экология #исследователи #институт #окружающаясреда
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане построят новый пешеходный мост через реку Есиль
6173
Лана Дель Рей выпустит альбом «свободной поэзии» в начале следующего года
939
Казахстан впервые стал членом Комитета нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
1762
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.