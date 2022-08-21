В Узбекистане создадут НИИ окружающей среды

В Узбекистане создадут Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий.

Главные задачи, которые поставили перед НИИ:

— изучение современного состояния окружающей среды, изучение влияния загрязняющих веществ на биоразнообразие, в том числе на редкие, исчезающие виды растений и животных

— исследования в области охране земельных ресурсов, борьбе с деградацией земель

— предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод, разработка эффективных методов и технологий очистки и переработки сточных вод

— анализ атмосферного воздуха, влияния содержащихся в нем загрязняющих веществ на окружающую среду и природу, разработка новых эффективных методов и технологий, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы.

При этом ученые из НИИ должны будут разработать эффективные методы и технологии по переработке и утилизации бытовых отходов, а также сформулировать научно обоснованные предложения по снижению негативного воздействия глобального изменения климата на экологию и окружающую среду.

Кроме того, учреждение займется внедрением «зеленых» и ресурсосберегающих технологий.

Источник: uz.sputniknews.ru