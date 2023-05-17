В Узбекистане пройдет Международный фестиваль художественного творчества народов Евразии

Узбекистан готовится принять первый Международный фестиваль художественного творчества народов Евразии «За мир и дружбу». Он пройдет с 6 по 10 ноября 2023 года в Ташкенте.

Участниками фестиваля станут творческие, фольклорные и этнографические группы, детские и семейные коллективы, хореографические ансамбли, индивидуальные исполнители, ремесленники, мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства и других творческих объединений. Ожидается, что форум соберет 200 исполнителей из более чем 10 государств.