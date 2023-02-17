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В Узбекистане пройдет конкурс «Лучший стартап в области цифровых технологий»
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Сегодня в 10:46

В Узбекистане пройдет конкурс «Лучший стартап в области цифровых технологий»

В Узбекистане будет ежегодно проводиться конкурс President Tech Award за звание лучших стартап-проектов по направлению цифровых технологий с общим призовым фондом в 1 миллион долларов

Будет пять основных и одно специальное направление:

— технологии искусственного интеллекта

— цифровые технологии в социальной сфере

— информационные технологии и технологии кибербезопасности

— предпринимательство и финансовые технологии

— компьютерные и мобильные игровые программы.

В основных направлениях конкурса участвуют граждане Узбекистана в возрасте до 30 лет в составе одной команды — от трех до восьми человек.

По специальному направлению могут участвовать как иностранные граждане, работающие в организациях-резидентах технологического парка программных продуктов и информационных технологий, так и лица без гражданства — от трех до пяти человек.

Победители конкурса награждаются:

По основным направлениям:

1 место — 100 тысяч долларов

2 место — 50 тысяч долларов

3 место — 30 тысяч долларов.

По специальному направлению — 100 тысяч долларов.

За участие в конкурсе деньги не взимаются.

Источник: uzdaily.uz

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#стартап #конкурс #технологии #узбекистан #it
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