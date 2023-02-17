В Узбекистане пройдет конкурс «Лучший стартап в области цифровых технологий»

В Узбекистане будет ежегодно проводиться конкурс President Tech Award за звание лучших стартап-проектов по направлению цифровых технологий с общим призовым фондом в 1 миллион долларов
Будет пять основных и одно специальное направление:
— технологии искусственного интеллекта
— цифровые технологии в социальной сфере
— информационные технологии и технологии кибербезопасности
— предпринимательство и финансовые технологии
— компьютерные и мобильные игровые программы.
В основных направлениях конкурса участвуют граждане Узбекистана в возрасте до 30 лет в составе одной команды — от трех до восьми человек.
По специальному направлению могут участвовать как иностранные граждане, работающие в организациях-резидентах технологического парка программных продуктов и информационных технологий, так и лица без гражданства — от трех до пяти человек.
Победители конкурса награждаются:
По основным направлениям:
1 место — 100 тысяч долларов
2 место — 50 тысяч долларов
3 место — 30 тысяч долларов.
По специальному направлению — 100 тысяч долларов.
За участие в конкурсе деньги не взимаются.
Источник: uzdaily.uz