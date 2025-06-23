В Узбекистане прошел пятый международный ультрамарафон ZAAMIN ULTRA

14 и 15 июня 2025 года в Зааминском национальном природном парке в пятый раз прошел международный ультрамарафон ZAAMIN ULTRA. За 2 дня событие собрало более 3500 участников и гостей из 17 стран: Беларусь, Великобритания, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Нидерланды, Россия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия, Швейцария.

80 спортсменов подтвердили свою квалификацию на ультрамарафонскую дистанцию 50 километров для одной из самых высокогорных беговых трасс в мире. Это на 52 человека больше, чем в 2024 году.

На новую дистанцию 5 километров зарегистрировалось более 1000 участников. Поводом для появления новой гонки стал пятый юбилейный год — многие участники уже преодолевали дистанцию 2 километра, но пока не готовы к забегам на 10 километров в горах.

Имена и фамилии победителей ZAAMIN ULTRA-2025 в абсолютах доступны по ссылке .





Впервые на ZAAMIN ULTRA были проведены детские забеги. В первый день события для маленьких спортсменов были доступны дистанции в 60, 300, 600 и 1000 метров. Каждый ребенок получил свою медаль за участие и подарок от организаторов.

Гаянэ Умерова, председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана

ZAAMIN ULTRA уверенно укрепляет свою позицию в стандартах проведения международных спортивных событий, соответствующих современным требованиям в части организации и инклюзии. Мы рады, что ультрамарафон в Зааминском национальном природном парке стал точкой притяжения для участников из 17 стран и продолжает развиваться как платформа, объединяющая спорт, культуру и устойчивые практики. Мы продолжаем поддерживать инициативы, способствующие продвижению и развитию культурной среды через такие масштабные мероприятия.

ZAAMIN ULTRA входит в серию забегов Samarkand Marathon, которая с 2025 года аккредитована ассоциацией SheRACES. Главная задача — обеспечить условия создания равных прав и инклюзивности на спортивных мероприятиях, особенно, в беге на длинные дистанции. Из 80 зарегистрировавшихся спортсменов на дистанцию 50 километров — 8 женщин. Это значительный рост, по сравнению с прошлыми годами. На первом ZAAMIN ULTRA была единственная участница, первая женщина ультрамарафонец Узбекистана. В последующие годы максимальное число участниц было 4. Установки ассоциации SheRACES тщательно соблюдаются организаторами — на ZAAMIN ULTRA впервые отдельно появились футболки женского кроя.





Мирхан Сагитов, менеджер группы «Специальных проектов» Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, куратор серии забегов Samarkand Marathon

ZAAMIN ULTRA проходит уже в пятый раз, что стало для нас важной вехой, которая дала возможность предложить еще больше нашим участникам — новые дистанции, детские забеги, аккредитация SheRACES, расширение экологической программы. Более 3500 человек приехали в Зааминский национальный природный парк, чтобы почувствовать силу – природы, свою собственную, коллективную и быть среди единомышленников. Спасибо всем, кто был с нами в этом году, мы продолжаем расти вместе с вами.

Особое внимание было уделено экологической инициативе серии забегов Samarkand Marathon — Avvalgidan tozaroq. 14 июня прошел традиционный плоггинг — сбор мусора во время пробежки. Забег проходит бесплатно с регистрацией на месте проведения. Мусор после проведения масштабного спортивного события был собран и отправлен на переработку. Организаторы призывали участников брать с собой свои термокружки и термосы, чтобы уменьшить количество пластика на событии, а также для участников дистанций 50 километров и 21 километр в стартовом пакете были предоставлены силиконовые стаканчики для использования на пунктах питания. Все эти шаги позволяют оставить место проведения ультрамарафона чище, чем оно было.

Первый день завершился концертом электронной музыки под открытым небом. В нем приняли участие DJ ITNI, DJ ISL и дуэт Doppi Twin. Невероятная атмосфера плато Зааминского национального природного парка, которая преобразилась с наступлением темноты и подарила самые яркие эмоции тысячам участников и гостей ультрамарафона.





Участникам и гостям ультрамарафона ZAAMIN ULTRA также были доступны:

— кемпинг

— подъем на воздушном шаре с панорамным видом на Зааминский национальный природный парк

— зона фудкорта с разнообразными завтраками, горячими блюдами, кофе и выпечкой.





Следующие события Samarkand Marathon Series:

— Bukhara Night Race, 13 сентября, регистрация открыта

— Samarkand Marathon, 8-9 ноября, регистрация открыта.

Организатор: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF)

Генеральные партнеры серии забегов Samarkand Marathon 2025: Xalq Banki — первый банк Узбекистана с историей более 150 лет, xazna — мобильное приложение для управления финансами и доступа к госуслугам.



Генеральные партнеры ZAAMIN ULTRA: Министерство спорта Республики Узбекистан, хокимият Джизакской области.