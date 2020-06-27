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В Узбекистане появится частный вуз Tashkent International University of Education
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Сегодня в 09:55

В Узбекистане появится частный вуз Tashkent International University of Education

Создается частный вуз Tashkent International University of Education.

Университет получил право привлекать в качестве партнеров иностранные высшие образовательные учреждения, входящие в топ-1000 рейтинга The Times Higher Education World University Rankings, и также открывать их филиалы на базе университета.

Это будет частный вуз с обучением на платно-контрактной основе. Подготовка кадров будет вестись на узбекском, английском и других языках в форме дневного, заочного, вечернего и дистанционного обучения.

Выпускникам университета выдается диплом международного уровня или установленного образца иностранных университетов-партнеров, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

Выпускники магистратуры университета будут включены в резерв руководящих кадров Министерства народного образования и Агентства по развитию Президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров.

Источник: spot.uz

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#образование #узбекистан #ташкент #вуз
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