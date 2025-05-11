В Узбекистане открылся первый факультет креативной экономики

При поддержке Фонда развития культуры и искусства открылся первый в стране факультет креативной экономики.
Факультет создан при Международном Вестминстерском университете в Ташкенте для подготовки специалистов в сфере:
— творческого предпринимательства
— цифровых технологий
— креативного менеджмента
— культурной политики.
Образовательная программа разработана с участием международных экспертов и адаптирована к региональному контексту.
Магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована также на базе Международного Вестминстерского университета.
Факультет станет платформой для подготовки нового поколения культурных лидеров и предпринимателей.
Источник: uznews.uz
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