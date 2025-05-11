В Узбекистане открылся первый факультет креативной экономики

При поддержке Фонда развития культуры и искусства открылся первый в стране факультет креативной экономики.

Факультет создан при Международном Вестминстерском университете в Ташкенте для подготовки специалистов в сфере:

— творческого предпринимательства

— цифровых технологий

— креативного менеджмента

— культурной политики.

Образовательная программа разработана с участием международных экспертов и адаптирована к региональному контексту.

Магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована также на базе Международного Вестминстерского университета.

Факультет станет платформой для подготовки нового поколения культурных лидеров и предпринимателей.

Источник: uznews.uz

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