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В Узбекистане киберспорт официально признан отдельным видом спорта
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Сегодня в 10:03

В Узбекистане киберспорт официально признан отдельным видом спорта

Одним из основных направлений развития киберспорта в стране определена организация республиканских и международных чемпионатов и турниров, а также налаживание достойного участия в престижных международных и региональных соревнованиях по видам киберспорта.

С 2023 года по традиционным видам киберспорта ежегодно будут проводиться:

— в апреле — республиканский чемпионат Uzbekistan Esports Championship

— в декабре — турнир «Кубок Кабинета Министров Республики Узбекистан»

— в июне — турнир «Кубок молодежи».

Также был создан Межведомственный совет по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта.

В Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, начиная с 2023/2024 учебного года, будет открыто направление образования бакалавриата «Спортивная деятельность: киберспорт», срок обучения по данному направлению — три года.

Источник: uzdaily.uz

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