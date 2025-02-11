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В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов
Новости Центральной Азии и мира

08.02.2025

В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов

Для увеличения потока иностранных туристов, развития гостиничного бизнеса и гастрономии в туристических городах Узбекистана планируется организовывать концерты с участием зарубежных артистов.

Было также отмечено, что концерты, выставки или форумы будут проводится на специализированных площадках, к которым не относятся исторические жемчужины республики, такие как «Аксарай» в Шахрисабзе, «Ичан Кала» в Хиве, «Ляби Хауз» в Бухаре или парк «Янги Узбекистан» в Ташкенте.

Концерты с участием звезд зарубежной эстрады предложили организовывать в шести туристических центрах Узбекистана, что обеспечит больший приток туристов в гостиницах, ресторанах, кафе, торговых и сервисных объектах.

Источник: uz.sputniknews.ru

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#туризм #узбекистан #концерт #артисты
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