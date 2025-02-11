В Узбекистане для развития туризма организуют концерты зарубежных артистов

Было также отмечено, что концерты, выставки или форумы будут проводится на специализированных площадках, к которым не относятся исторические жемчужины республики, такие как «Аксарай» в Шахрисабзе, «Ичан Кала» в Хиве, «Ляби Хауз» в Бухаре или парк «Янги Узбекистан» в Ташкенте.
Концерты с участием звезд зарубежной эстрады предложили организовывать в шести туристических центрах Узбекистана, что обеспечит больший приток туристов в гостиницах, ресторанах, кафе, торговых и сервисных объектах.
Источник: uz.sputniknews.ru