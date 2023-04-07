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В UFC появился новый боец из Казахстана
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Главный

Сегодня в 08:22

В UFC появился новый боец из Казахстана

Самый престижный промоушен в смешанных единоборствах UFC поместил казахстанца Армана Ашимова на свой официальный сайт.

Казахстанец уже дважды мог попасть в UFC. В 2020 году пандемия лишила его возможности выступить на шоу претендентов Даны Уайта. Казахстанец не смог получить американскую визу. В июне прошлого года Ашимов согласился выйти на коротком уведомлении на турнире в Сингапуре, однако его соперник отказался от боя.

В MMA Ашимов последний бой провел в октябре 2021 года, нанеся поражение азербайджанцу Серхану Валили.

В сентябре 2022 года Ашимов с победы дебютировал в новой лиге.

Источник: tengrinews.kz

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