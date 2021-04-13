В Туркестане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс

10 апреля в городе Туркестан состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай».

Строительство комплекса началось в декабре 2019 года. Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест.

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, «летучий театр», амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде «Парад лодок».

«Керуен-сарай» не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.

Источник: zakon.kz