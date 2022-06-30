В цифровую карту EdTech стартапов Казахстана вошли 86 проектов

На форуме образовательных технологий EdTech Forum M.E.T.A. 2022 была презентована цифровая карта EdTech стартапов Казахстана.

Цифровая карта с направлениями и описаниями проектов была представлена в день открытия форума. Карта была создана BCPD в партнерстве c технопарком IT-стартапов Astana Hub. На сегодня карта включает в себя 86 стартап-проектов по 13 направлениям: образовательные онлайн-платформы, технологии погружения, VR, AR, MR, 3D, наука о данных, искусственный интеллект, машинное обучение, робототехника, система управления обучением и другие.

Организаторы форума надеются, что эта площадка поможет стартап-проектам в продвижении технологичных решений. Планируется, что список будет пополняться на регулярной основе, а площадка станет точкой роста для многих проектов.

В 2020 году инициатива позволила включить EdTech-стартапы Казахстана в мировой рейтинг HolonIQ. HolonIQ — это масштабная платформа с самыми передовыми методами образовательных исследований на основе AI.

Источник: kapital.kz