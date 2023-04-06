В Центральную Азию плывет «Облако» из Монголии

IT-рынок Казахстана развивается стремительными шагами. Теперь вклад в его развитие вносят не только местные стартапы, но и зарубежные. Fibo Cloud из Монголии — один из таких стартапов.

Какие первые мысли приходят, когда говорят про Монголию? Чингисхан, кочевники, завоеватели, огромная степь, пастбища для лошадей. Это все из истории страны, но сегодняпотомки завоевателей строят и развивают IT не только в Монголии, но и за ее пределами.





О компании





Fibo Cloud — монгольская IT-компания, которая занимается предоставлением облачных услуг и сложными техническими проектами. Компания была создана в 2018 году в Улан Баторе. В 2022 году онастала участником и успешным выпускником первого потока Google for startups Silkway acceleration в Астане. Теперь компания нацелена на внедрение инноваций в рынок облачных услуг Центральной Азии, будучи полноценным участником Astana Hub.

Почему облако

Когда-то облачные технологии считались «заоблачными», но эти времена прошли. В настоящее время облачные услуги становятся востребованным инструментом для бизнеса. Важное преимущество в облачных решениях — легкая масштабируемость, отсутствие каких-либо дополнительных усилий для заботы о хостинге, серверах и других инфраструктурных задачах. Благодаря этому сокращаются денежные и временные расходы.





Современные стартапы, которые используют облачные инфраструктуры, достаточно зрелы для того, чтобы понимать, насколько облако экономит их время и ресурсы, увеличивая продуктивность. Появились даже такие мировые гиганты, которых называют «компаниями рожденными в облаке», это компании у которых нет собственной IT-инфраструктуры, как Netflix, AirBNB, Dropbox, Zoom.





Oblako.dev в Центральной Азии

С каждым годом количество стартапов только растет. Растет потребность и требования к облачным технологиям, где стартапы могут размещаться.

Oblako.dev предлагает PAAS услуги, где стартапам для размещения приложений нет необходимости в проведении настроек инфраструктуры. Разработчики могут моментально развернуть свое приложение, а пользователи могут в тот же момент начать пользоваться IT-продуктом.

Что ожидать от oblako.dev

В мировой IT-экосистеме только 20-30% нагрузок приходится на облачные сервисы. В основном такие нагрузки создают маленькие и средние сайты. Наша платформа с надежным сервисом, низкой ценой, наименьшей задержкой и поддержкой местного языка дает возможность для легкого разворачивания приложений в облаке.





Ганджигур Нацагдорж, со основатель, владелец продукта





До нашего появления на рынке Монголии, стартапы и разработчики использовали AWS, Digital Ocean или услуги других поставщиков VPS серверов, основанных на VMWare, для размещения своих сайтов. Такие сервисы обладают высокой задержкой и остаются непривычными зарубежными сервисами с некоторыми проблемами регулирования данных. Вдобавок, мы в Монголии не можем использовать российские или китайские хостинги. Я вижу такую же проблему в Центральной Азии. Мы использовали комбинацию известных публичных облаков и местных сервисов, тем самым сделали наш облачный сервис самым эффективным способом для размещения веб-сайтов.





Познакомиться с нами еще ближе можно 12 апреля в 20:00 по времени Алматы на нашем вебинаре. Вы узнаете о нашей PaaS платформе, сможете задать вопросы, а в конце мы разыграем Apple EarPods с помощью рандомайзера среди зарегистрированных участников вебинара.





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