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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Центральной Азии пройдет Go Viral Eco Challenge
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Сегодня в 10:40

В Центральной Азии пройдет Go Viral Eco Challenge

Сообщество Go Viral Central Asia проводит челлендж из семи простых шагов к тому, чтобы стать более экологичным. Go Viral Eco Challenge пройдет с 19 по 25 апреля 2021 года.

Один раз в день, начиная с 19 апреля, организаторы будут публиковать в аккаунтах Go Viral задание, которое нужно будет выполнить, и опубликовать на своей страничке пост/фото с подтверждением. Если вы будете участвовать, используйте хештеги #GoViralCA #GoEco2021.

Каждый участник, который выполнит все семь заданий челленджа, получит гарантированный приз от Go Viral.

Зарегистрироваться на участие можно здесь.

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#экология #центральнаяазия #goviral #челлендж
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