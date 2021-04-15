В Центральной Азии пройдет Go Viral Eco Challenge

Сообщество Go Viral Central Asia проводит челлендж из семи простых шагов к тому, чтобы стать более экологичным. Go Viral Eco Challenge пройдет с 19 по 25 апреля 2021 года.

Один раз в день, начиная с 19 апреля, организаторы будут публиковать в аккаунтах Go Viral задание, которое нужно будет выполнить, и опубликовать на своей страничке пост/фото с подтверждением. Если вы будете участвовать, используйте хештеги #GoViralCA #GoEco2021.

Каждый участник, который выполнит все семь заданий челленджа, получит гарантированный приз от Go Viral.

Зарегистрироваться на участие можно здесь.