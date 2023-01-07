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В третьем «Аватаре» появится новое племя на’ви, «олицетворяющее собой темную сторону Пандоры»
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Вчера в 09:29

В третьем «Аватаре» появится новое племя на’ви, «олицетворяющее собой темную сторону Пандоры»

В третьей части «Аватара» появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. Джеймс Кэмерон хочет показать жителей планеты Пандора с другого ракурса.

«В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В «Аватаре-3» мы сделаем все наоборот», — поделился Кэмерон.

В следующем фильме режиссер покажет культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе «воинственное племя огня».

Кэмерон также рассказал, что следующие фильмы будут лучшими в серии.

Источник: daily.afisha.ru

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