В третьем «Аватаре» появится новое племя на’ви, «олицетворяющее собой темную сторону Пандоры»

В третьей части «Аватара» появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. Джеймс Кэмерон хочет показать жителей планеты Пандора с другого ракурса.

«В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В «Аватаре-3» мы сделаем все наоборот», — поделился Кэмерон.

В следующем фильме режиссер покажет культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе «воинственное племя огня».

Кэмерон также рассказал, что следующие фильмы будут лучшими в серии.