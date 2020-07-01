В топ-100 мировых брендов в 2020 году включили TikTok

BrandZ представила ежегодный рейтинг мировых брендов. В топ-100 в 2020 году вошли пять новичков, один из которых — TikTok — занял сразу 79 место со стоимостью компании в 17 миллиардов $.

Помимо сервиса коротких видео в новичках также оказались UnitedHealthcare, Bank of China, Lancome и Pepsi.

Позицию самого дорогого бренда в мире сохранил ритейлер Amazon. Стоимость компании за год увеличилась с 315 миллиардов $ до 415,9 миллиарда $.

В верхней части рейтинга укрепились технологические компании. На них пришлось более трети стоимости брендов списка, рост составил 10%.

Сильнее всех секторов вырос ритейл, в основном за счет онлайн-ритейлеров. Кроме Amazon это Alibaba, JD и Walmart.

В десятку самых дорогих брендов мира вошли:

Amazon

Apple

Microsoft

Google

Visa

Alibaba

Tencent

Facebook

McDonald's

MasterCard.

Источник: rb.ru