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В TikTok появились пользовательские аватары — аналог Bitmoji от Snapchat и Memoji от Apple
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Сегодня в 09:50

В TikTok появились пользовательские аватары — аналог Bitmoji от Snapchat и Memoji от Apple

Платформа коротких видео TikTok запустила новую функцию, с помощью которой пользователи могут создавать анимированные аватары в стиле Memoji от Apple или Bitmoji от Snapchat. Распространение новой функции началось на этой неделе и в скором времени она станет доступна всем пользователям сервиса наряду с другими эффектами.

Для использования нового эффекта на себе необходимо запустить приложение TikTok, переключить камеру в селфи-режим, открыть список доступных эффектов и выбрать создание аватара. После завершения процесса обработки готовый аватар можно использовать или приступить к созданию нового. Пользователь может самостоятельно настроить форму лица, цвет кожи, прическу, а также добавить разные аксессуары, включая макияж и пирсинг. После создания аватар может использоваться для записи видео.

Разработчики из TikTok хотят сделать эту функцию максимально удобной, в дальнейшем они продолжат совершенствовать ее и «внедрять инновации» для достижения лучшего качества и расширения возможностей в плане настройки аватаров.

Источник: 3dnews.ru

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