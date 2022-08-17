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В TikTok появилась нейросеть для создания фонов в видео
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Сегодня в 10:37

В TikTok появилась нейросеть для создания фонов в видео

TikTok адаптировал нейросеть под свой формат. AI greenscreen работает следующим образом: преобразует текстовый запрос в изображение, а изображение — в фон для видео.

Функционал нейросети ограничен. Более продвинутые модели требуют большей вычислительной мощности, внедрение которой было бы дорогостоящим и ресурсоемким.

Источник: srsly.ru


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#технологии #tiktok #видео #искуственныйинтеллект #нейросеть
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