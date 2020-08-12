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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Tesla объявили о разделении акций «пять к одному»
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Сегодня в 19:42

В Tesla объявили о разделении акций «пять к одному»

Это означает, что количество акций, принадлежащих каждому акционеру, увеличится в 5 раз, но их стоимость будет соответствующим образом скорректирована. Это направлено на то, чтобы снизить цену за акцию и, как выразились в компании, «сделать владение акциями более доступным для сотрудников и инвесторов».

После объявления цена акций Tesla (TSLA) подскочила на целых 8%.

Источник: @elonmusk_ru

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