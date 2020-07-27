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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Telegram появились новые возможности
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Сегодня в 09:55

В Telegram появились новые возможности

26 июля вышло очередное обновление Telegram. Добавлены видеоаватары, максимальный размер файлов увеличен до 2 гигабайт, улучшен раздел «Люди рядом», а также многое другое.

Теперь можно загрузить в свой профиль видеозапись вместо статичной фотографии.

Можно найти пользователей Telegram, находящихся неподалеку — для этого надо зайти в раздел «Контакты> Найти людей рядом» и нажать «Показывать меня здесь».

Если в сообщении присутствует изображение или видео, его уменьшенная копия будет видна прямо в уведомлении и списке чатов.

Новая настройка в разделе «Конфиденциальность» позволит автоматически отключать уведомления и помещать в архив новые чаты с пользователями, которых нет в списке контактов.

Владельцы групп с 500 и более пользователями теперь могут увидеть развернутую статистику активности участников и роста сообщества. Отображается список самых активных участников и даже среднее количество символов в их сообщениях.

Добавлен новый музыкальный проигрыватель с улучшенным дизайном, новыми иконками и раскрывающимся списком композиций.

Источник: spot.uz

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#telegram #функции #обновление
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