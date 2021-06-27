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В Telegram появились групповые видеозвонки и функция трансляции экрана
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Сегодня в 10:40

В Telegram появились групповые видеозвонки и функция трансляции экрана

В голосовых чатах групп в Telegram появилась возможность включить видеотрансляцию с камеры или изображения с экрана.

Чтобы превратить голосовой чат в групповой видеозвонок, любой из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры. Он доступен первым 30 подключившимся, но Telegram планирует увеличить лимит, чтобы пользователи могли транслировать лекции, игровые стримы и другие события.

Видео можно развернуть на полный экран и закрепить сверху изображение любого из участников. Также в чатах можно включать трансляцию с экрана — как отдельно, так и вместе с изображением с камеры. Интерфейс оптимизирован для смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов.

В новой версии Telegram улучшили шумоподавление, чтобы пользователи смогли разговаривать друг с другом без посторонних звуков. При желании эту функцию можно отключить в настройках голосового чата.

Кроме групповых видеозвонков в Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений, кнопка меню у ботов, новые возможности для импорта стикеров и подсказки об актуальности данных.

Источник: incrussia.ru

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#telegram #группа #трансляция #чат #видеозвонки
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