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В Техасе появится район из домов, напечатанных на 3D-принтере
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Сегодня в 10:28

В Техасе появится район из домов, напечатанных на 3D-принтере

Строительные компании Lennar Group и Icon возведут район в городе Остин, все дома в котором будут напечатаны на 3D-принтере. По мнению инженеров и строителей, технология позволит удешевить процесс строительства и при этом возвести качественные здания.

Для строительства домов будет использован материал под названием Lavacrete — это бетонная смесь, оптимизированная для облегчения печати. Также будет применяться роботизированная система, которая изготавливает предметы со скоростью 25,4 сантиметра в секунду, что позволит возвести дом в кратчайшие сроки.

Дома, напечатанные на 3D-принтере, выдержат экстремальные погодные условия и прослужат столько же, сколько и обычные дома, обещают инженеры строительных компаний. На зданиях также установят фотоэлектрические крыши, питающиеся от независимого источника энергии.

Постройка жилья с помощью 3D-печати обусловлена нехваткой жилья в США — дефицит домов составляет 5 млн по сравнению с покупательским спросом.

Пока неясно, сколько будет стоит 3D-дом. Предыдущие семейные дома от компании Icon, напечатанные на 3D-принтере, стоили $450 тысяч.

Источник: incrussia.ru

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