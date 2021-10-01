8 и 9 октября в театре «Астана балет» состоится вечер одноактных балетов: столичной публике представят A Fuego Lento в постановке приглашенного хореографа Рикардо Амаранте и «Путешествие памяти» Раймондо Ребека.

«Путешествие памяти» — спектакль, который унесет зрителей в мир таинственного бессознательного. Молодой немецкий балетмейстер Раймондо Ребек имеет свежий взгляд на искусство и собственное оригинальное видение того, как погрузить публику в иллюзорные переплетения человеческой памяти.

Неоклассический балет A Fuego Lento хореографа Рикардо Амаранте на музыку великих аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера — это свободная романтическая фантазия балетмейстера о любви, желании и страсти.

Начало спектаклей: 8 октября в 19:30, 9 октября в 18:00.