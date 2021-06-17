В театре «Астана Балет» состоится премьера балета-эпоса «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу»

2-3 июля в театре «Астана Балет» состоится главная премьера сезона — балет «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу», в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Ковтуна.

Хореографическая интерпретация старинной легенды создана по мотивам одноименной казахской лиро-эпической поэмы о трагической судьбе влюбленных. Авторами либретто выступили Георгий Ковтун и Сакен Ногербек. Гармоничное и изящное сочетание национального танца с классической балетной и современной техникой позволило балетмейстеру создать интересный и захватывающий хореографический язык с неповторимым национальным колоритом.

Жемчужина романтических эпосов «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу» — трогательная и захватывающая дух история, ставшая великой легендой, повествует о жизненном пути главных героев и перипетиях, встречающихся на их пути. Истинная и самоотверженная любовь — движущая сила сюжета и управляет главными героями и их поступками.





На протяжении двух актов зритель будет погружен в атмосферу жестокой, но красивой любовной истории, на фоне суровых законов феодального прошлого. Центральной сюжетной линией балета выступают взаимоотношения трех персонажей: Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Қодaр. Именно на этом и строится хореографическая лексика балета. Темы добра и зла, любви и ненависти, преданности и предательства всегда будут волновать и притягивать внимание. Борьба за свободу выбора, любовь и самостоятельное устройство своей жизни — основополагающая в этой постановке. У каждого героя спектакля свой лейтмотив и пластический язык. Трагическая история Қозы Көрпеш и Баян Сұлу — это и крик о неизбывной боли потерь и гимн вечной любви.

Интерпретация сказаний, предложенная балетмейстером-постановщиком Георгием Ковтуном, сочетает лучшие традиции классического и современного балета, неповторимые движения казахского народного танца и силовые элементы, новаторскую технику исполнения и сложную сценографию, необыкновенно богатые и яркие костюмы героев и завораживающие декорации, изумительные световые эффекты и запоминающуюся музыку Актоты Раимкуловой.

Начало спектаклей: 2 июля в 19:30, 3 июля в 18:00.