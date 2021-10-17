В театре «Астана Балет» пройдет паблик-ток с Константином Богомоловым

28 октября на сцене театра «Астана Балет» пройдет паблик-ток с художественным руководителем Театра на Бронной, режиссером Константином Богомоловым.

Паблик-ток с Константином Богомоловым состоится в рамках первых гастролей Театра на Бронной за пределы России. Гости мероприятия вместе со спикером смогут обсудить такой необычный жанр спектакля, как «советский триллер» и почему эпоха СССР так актуальна сейчас, а также узнать поподробнее о процессе создания постановки.

Встреча состоится в преддверии премьеры спектакля Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» на сцене театра «Астана Балет». Постановка будет представлена зрителю 28, 29 и 30 октября в рамках международного театрального фестиваля ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week, приуроченного к 30-летию Независимости страны.

В спектакле участвуют: Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Гурьянов, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Дмитрий Цурский.

Начало спектаклей: 28, 29 октября в 19:30 и 30 октября в 18:00 — Нур-Султан, Театр «Астана Балет».

Билеты можно приобрести на сайте astanaballet.com и ticketon.kz