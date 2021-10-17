Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-teatre-astana-balet-proydet-pablik-tok-s-konstantinom-bogomolovym
В театре «Астана Балет» пройдет паблик-ток с Константином Богомоловым
94
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:17

В театре «Астана Балет» пройдет паблик-ток с Константином Богомоловым

28 октября на сцене театра «Астана Балет» пройдет паблик-ток с художественным руководителем Театра на Бронной, режиссером Константином Богомоловым.

Паблик-ток с Константином Богомоловым состоится в рамках первых гастролей Театра на Бронной за пределы России. Гости мероприятия вместе со спикером смогут обсудить такой необычный жанр спектакля, как «советский триллер» и почему эпоха СССР так актуальна сейчас, а также узнать поподробнее о процессе создания постановки.

Встреча состоится в преддверии премьеры спектакля Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» на сцене театра «Астана Балет». Постановка будет представлена зрителю 28, 29 и 30 октября в рамках международного театрального фестиваля ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week, приуроченного к 30-летию Независимости страны.

В спектакле участвуют: Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Гурьянов, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Дмитрий Цурский.

Начало спектаклей: 28, 29 октября в 19:30 и 30 октября в 18:00 — Нур-Султан, Театр «Астана Балет».

Билеты можно приобрести на сайте astanaballet.com и ticketon.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астанабалет #фестиваль #театр #спектакль #пабликток
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Трон из «Игры престолов» и скульптура группы The Beatles появились в Астане
2395
Казахстанские синоптики сообщили о погоде в апреле
1737
Концерт камерного хора «ТЮРКСОЙ»
1377