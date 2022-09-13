В Ташкентской области появится медицинский «умный» город

В Ташкентской области планируется строительство медицинского «умного» города на 400 гектаров.

Он будет включать больницы разных профилей, детсады, университеты, торгово-развлекательные объекты.

Проект реализуют совместно с южнокорейской Hanshin Engineering & Construction.

Кроме того, в регионе на 150 гектаров построят Nurafshon-Korea New City. Проект планируется завершить к 2026 году.

Между Узбекистаном и Южной Кореей также заключены ряд договоренностей:

— с провинцией Кенсанбук-до — о сотрудничестве между вузами и расширении обмена молодыми кадрами

— с Корейским исследовательским институтом атомной энергии и компанией Hyundai Engineering — о сотрудничестве в области исследований и разработок для малого модульного реактора

— с компанией K-TDC Group и Корейской ассоциацией пожарной безопасности — о передаче на безвозмездной основе Ташкентской области специальной техники и оборудования для борьбы с пожарами.

Источник: spot.uz