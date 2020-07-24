В Ташкенте завершается создание платформы проекта «Безопасный город»

В 2020 году в Ташкенте планируется завершить создание Единой технологической платформы проекта «Безопасный город». В Шайхантахурском районе, где реализуется пилотный проект, установлено 898 интеллектуальных систем видеонаблюдения.

Помимо соответствующих ведомств и министерств в работе участвовала экспертная группа международной консалтинговой компании PWC.

Первый этап проекта, который завершится в текущем году, предусматривает создание в Ташкенте Единой технологической платформы проекта «Безопасный город» с привлечением прямых иностранных инвестиций.

В Шайхантахурском районе Ташкента в рамках пилотного проекта «Безопасный город» на 142 социальных объектах и в людных местах установлено 898 интеллектуальных систем видеонаблюдения.

Продолжаются работы по выбору компании-партнера для внедрения системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Ташкенте.

Источник: podrobno.uz