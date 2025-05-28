В Ташкенте восстановили три мозаики 1970 годов

В столице очистили три мозаичных панно Николая Жарского, скрытые под слоем краски после фасадных работ в 2021 году. Работы стали частью инициативы Payme по сохранению городской архитектуры. Проект реализован совместно с хокимиятом Ташкента, Фондом развития культуры и искусства и Агентством культурного наследия.

Мозаики — пример советского модернизма — вернулись в городской ландшафт после бережной очистки, проведенной под контролем специалистов. Панно расположены на фасадах жилых домов в Шайхантахурском и Учтепинском районах.

Инициатива Payme стартовала в 2023 году. Тогда с фасадов сняли более 200 рекламных баннеров, а 157 мозаик были внесены в список объектов культурного наследия. Проект получил международное признание — в числе наград гран-при фестивалей:

— TAF!

— AdBlackSea

— Jolbors

— Baku Flames.

Очистка трех мозаик — не финал. Payme продолжит работу по восстановлению архитектурных элементов столицы.