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В Ташкенте восстановили три мозаики 1970 годов
Новости Центральной Азии и мира

20.05.2025

В Ташкенте восстановили три мозаики 1970 годов

В столице очистили три мозаичных панно Николая Жарского, скрытые под слоем краски после фасадных работ в 2021 году. Работы стали частью инициативы Payme по сохранению городской архитектуры. Проект реализован совместно с хокимиятом Ташкента, Фондом развития культуры и искусства и Агентством культурного наследия.

Мозаики — пример советского модернизма — вернулись в городской ландшафт после бережной очистки, проведенной под контролем специалистов. Панно расположены на фасадах жилых домов в Шайхантахурском и Учтепинском районах.

Инициатива Payme стартовала в 2023 году. Тогда с фасадов сняли более 200 рекламных баннеров, а 157 мозаик были внесены в список объектов культурного наследия. Проект получил международное признание — в числе наград гран-при фестивалей:

— TAF!

— AdBlackSea

— Jolbors

— Baku Flames.

Очистка трех мозаик — не финал. Payme продолжит работу по восстановлению архитектурных элементов столицы.

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#искусство #ташкент #культура #payme #восстановление
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