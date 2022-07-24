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В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль
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Сегодня в 10:50

В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль

Агентство Кинематографии Узбекистана проведет XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Шедевр Шелкового пути».

Кинофестиваль пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В программе фестиваля эксклюзивные премьеры новых фильмов, шоу-концерты, конкурс молодых творцов «Кино за 5 дней», круглые столы, мобильные флешмобы, встречи и мастер-классы.

Ташкентский международный кинофестиваль посетят известные кинематографисты и специалисты из России, Беларуси, Индии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и еще около 30 стран.

Источник: uz.sputniknews.ru

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