В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль

Агентство Кинематографии Узбекистана проведет XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Шедевр Шелкового пути».
Кинофестиваль пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.
В программе фестиваля эксклюзивные премьеры новых фильмов, шоу-концерты, конкурс молодых творцов «Кино за 5 дней», круглые столы, мобильные флешмобы, встречи и мастер-классы.
Ташкентский международный кинофестиваль посетят известные кинематографисты и специалисты из России, Беларуси, Индии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и еще около 30 стран.Источник: uz.sputniknews.ru